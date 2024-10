Tragedia sfiorata sulla statale 129 Nuoro-Macomer. Un automobilista di Bolotana, giunto all'altezza del bivio per Orotelli, ha perso il controllo della sua Volkswagen Polo che è volata finendo sulle rotaie della ferrovia.

Fortunatamente in quel momento nessun convoglio percorreva la tratta. Il giovane conducente è stato trasportato dal 118 all'ospedale San Francesco di Nuoro, le sue condizioni non sarebbero gravi. Sul posto per la rimozione della vettura dai binari sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Nuoro mentre le forze dell'ordine stanno lavorando per chiarire la dinamica dell'incidente.