Ancora un drammatico incidente stradale nell'Isola: un 35enne allevatore di Bottidda questa mattina ha perso la vita lungo la provinciale 113, tra Nughedu San Nicolò e Ittireddu, al bivio per Occhetta.

Secondo le prime informazioni l'incidente si è verificato all'alba, ma l'auto con il corpo della vittima sono stati trovati solo poco prima di mezzogiorno.

L'uomo, per cause ancora in fase di accertamento, avrebbe perso il controllo della vettura finendo in una scarpata.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, i carabinieri della Compagnia di Bonorva e il 118.