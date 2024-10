Incidente stradale sulla131 dir, durante la notte, dove un'autovettura è uscita fuori strada e ha fatto un volo di alcuni metri: due feriti, sul posto i soccorsi inviati dal 118 e i Vigili del Fuoco.

Da richiesta di soccorso pervenuta alla sala operativa del 115, la squadra di pronto intervento "3A" dei Vigili del Fuoco del Comando è intervenuta intorno alle 01.30 nella strada statale 131 dir. (nuovo asse mediano di scorrimento), altezza “Inceneritore”, direzione Cagliari, per un incidente stradale, dove per cause ancora da accertare un'autovettura è uscita di strada facendo un volo di alcuni metri.

Gli occupanti, un uomo e una donna, sono stati subito soccorsi dagli operatori sanitari inviati dal servizio di emergenza del 118 con due ambulanze, feriti ma fortunatamente non in pericolo di vita, non gravi. Gli operatori della squadra del 115 hanno provveduto anche alla messa in sicurezza del veicolo e della sede stradale.