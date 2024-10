Perde il controllo dell’auto e finisce contro un palo elettrico: momenti di paura per una donna

Una squadra dei Vigili del Fuoco di Sorgono è intervenuta oggi intorno alle 13 a Ovodda a seguito di un incidente stradale cha ha coinvolto una donna alla guida di una Fiat Punto.

Per cause ancora in corso di accertamento, la conducente ha impattato contro un palo elettrico. La malcapitata è rimasta bloccata nella vettura e si dovuto operare con divaricatore idraulico per estrarre la donna dall'abitacolo.

Sul posto è intervenuto prontamente il 118 che ha preso in carico il ferito, con diversi traumi, per la necessaria assistenza sanitaria e il successivo trasporto all'ospedale di Nuoro.

Gli accertamenti di Legge sono stati eseguiti dai Carabinieri.