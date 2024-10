Incidente stradale sulla Strada statale 131 Dcn al chilometro 111+300, allo svincolo per Budoni.

Un ufficiale medico della Marina militare, alla guida di una Volkswagen Golf, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo dell’auto che si sarebbe ribaltata sulla carreggiata finendo contro il guard rail.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Siniscola, un’ambulanza del 118 che ha provveduto all'assistenza e al trasporto dell’uomo al pronto soccorso di Olbia. I rilievi sono stati eseguiti dai Carabinieri di Budoni. Sul luogo dell’incidente anche la Polizia stradale e l’Anas.