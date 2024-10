Terribile incidente questa mattina a Villagrande Strisaili che ha coinvolto due giovani di 18 anni.

Intorno alle 8:00, in via cesare battisti, il conducente ha perso il controllo della sua Vespa in prossimità di una curva che è andata poi a schiantarsi contro un palo dell’illuminazione.

Emanuele Cadeddu, alla guida del mezzo, è stato trasportato con l’elisoccorso dei Vigili del fuoco all’ospedale civile di Nuoro, dove è ricoverato in coma.

Il passeggero, F.M., invece, accompagnato all’ospedale di Lanusei con un’ambulanza del 118, non sarebbe in gravi condizioni.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri del Norm-aliquota radiomobile della compagnia di Lanusei per i rilievi e della Squadriglia di Arzana per la gestione della viabilità.