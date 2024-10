Tragedia ieri sera sulla strada tra Sorso e Sennori.

A perdere la vita a seguito di un incidente stradale è un 17enne, Giorgio Cattari.

Il giovane, intorno alle 20, era alla guida della sua Honda 125, quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo e ha sbattuto contro un'auto in sosta.

Sul posto è immediatamente intervenuto il personale del 118, ma per il ragazzo non c’è stato nulla da fare, è morto sul colpo.

Il padre del ragazzo è un poliziotto. Sul luogo dell’incidente sono giunti gli agenti della Questura di Sassari e i Carabinieri.