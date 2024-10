Incidente stradale, questa mattina, in via Nino Bixio nel quartiere di Pirri dove, per cause ancora da accertare, un'autovettura (una Fiat 500) ha sbandato andando ad urtare un'altra auto in sosta, una Peugeot 307, per poi ribaltarsi nella carreggiata: una donna, una giovanissima 21enne, è rimasta ferita, fortunatamente non è in pericolo di vita, è stata subito soccorsa dai soccorritori inviati dal Servizio di Emergenza del 118.

Sul posto è intervenuta la squadra VVF di pronto intervento "3A" della sede centrale, che ha provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli e della sede stradale. Per i rilievi e accertamenti di legge sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale, mentre i pompieri hanno messo in sicurezza la sede stradale.