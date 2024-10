Tragedia questa mattina lungo la Strada statale 125, al chilometro 136.

Alle 7:30 un cameriere di 34 anni di Lanusei, Stefano Elia Fanelli, mentre percorreva la strada fra Barisardo e Tortolì, alla guida di un furgone, Renault Kango, ha perso il controllo del mezzo, per cause in corso di accertamento, che si è ribaltato e ha finito la propria corsa sul tracciato sterrato in costruzione delle nuova SS 125.

Il giovane, dipendente del ristorante “L’ulivo” di Girasole, è morto sul colpo.

A notare il mezzo uscito di strada è stato, solamente alle 9:30, alcuni operai dell’Anas.

Sul posto sono intervenuti i militari del Norm-aliquota radiomobile, della stazione di Tortolì, i Vigili del fuoco e il personale medico del 118 che ha constatato il decesso del 34enne per “politrauma, grave traumatismo cranio facciale e arto superiore sinistro”.