Incidente questo pomeriggio sulla ss 195, direzione Pula. Un 58enne ha perso il controllo della sua moto mentre affrontava un percorso fuoristrada accanto alla statale.

Il motociclista era in sella a un mezzo da enduro, quando per cause ancora da accertare è caduto impattando violentemente sul terreno e procurandosi un trauma toracico.

Sul posto l'elisoccorso, giunto in pochi minuti da Cagliari, che ha servito le prime cure all'uomo, poi caricato a bordo e trasferito in codice rosso al Brotzu.