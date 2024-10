A Perdasdefugu taglia il traguardo dei 100 anni Federica Melis, ex maestra elementare. Un giorno importante non solo per la nonnina ma anche per la comunità. Infatti si tratta dell'ottavo centenario del paese, un record a livello nazionale se rapportato al numero degli abitanti. Lo ha accertato la demografa dell'Università di Cagliari, Luisa Salaris. "Se in Italia - spiega - ci sono 30 centenari ogni 100mila abitanti, a Perdasdefogu ne abbiamo 8 per 1.740 abitanti, ovvero vi è una presenza di centenari 13 volte superiore alla media nazionale".

"Ma c'è anche un altro dato in controtendenza rispetto al resto d'Italia in cui le donne solitamente sono più longeve: a Perdasdefogu invece - svela l'esperta - degli 8 centenari viventi, 4 sono uomini e 4 sono donne. E se nella Penisola vi sono 4/ 5 centenarie per un centenario, a Perdasdefogu abbiamo un rapporto di 1 a 1, denotando di fatto un'eccezionale longevità maschile".

La festeggiata ha ricevuto oggi la visita del sindaco Mariano Carta, in fascia tricolore, che le ha portato gli auguri della comunità e regalato la medaglia d'oro per il traguardo raggiunto. Il parroco del paese, don Luca Fadda, ha celebrato la messa nel suo cortile, di fronte al suo orticello. "Ricordo i discorsi di Benito Mussolini e il primo voto alle donne. Sono contenta dell'ultimo ricordo, ma non sono felice del primo", racconta la neocentenaria.

Già nel 2015 Perdasdefogu aveva infatti registrato un record particolare: la famiglia più longeva del pianeta, certificato dal Guinnes dei primati di Londra. Nove fratelli della famiglia Melis - vicini di casa, ma non parenti di Federica - avevano sommato insieme 848 anni, primato rimasto tuttora imbattuto.