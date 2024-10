S’intitola I figli dei record e dura circa un’ora e tre quarti. Il docu-film racconta la vita della famiglia Melis di Perdasdefogu, eletta nel 2012, quella più longeva al mondo. Sommando le età degli 11 figli infatti si raggiungeva la cifra di 828 anni.

Il nipote Matteo Car, 27 anni, regista, ha voluto omaggiare i parenti raccontando le loro vite, la loro forza e bontà attraverso un film e rendendole così eterne.

Il racconto parte dall’Ottocento quando Francesco Melis ed Eleonora Mameli si sposano. Dal matrimonio nascono 11 figli. La prima è Consola, morta nel 2015 a quasi 108 anni. Poi è arrivata Claudia venuta a mancare nel 2016 a quasi 103 primavere. Due anni prima era deceduta Maria avrebbe raggiunto il secolo pochi giorni dopo. Poi ci sono Mafalda, Antonio, Concetta, Adolfo, Vitalia e Vitalio (gli altri sono deceduti in giovane età). Questi ultimi tutti in vita. Il film I figli del record sarà proiettato per la prima volta a Perdasdefogu, il prossimo 18 gennaio.