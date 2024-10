Venerdì 26 febbraio, alle ore 18 presso i locali di Casa Lai in via Margherita 9, l'ASD Bikin'Gavoi, con il patrocinio del Comune di Gavoi, presenta la My Land mtb non stop.

Si tratta di un percorso di endurance in mountain bike nella Sardegna centro-occidentale, nella subregione della Marmilla.

Il circuito, organizzato dall’associazione sportiva Acua Bentu Terra, si svolgerà da sabato 23 aprile a lunedì 25 aprile 2016 ed è parte del più vasto progetto My Land (acronimo di Marmilla your Land) per lo sviluppo del cicloturismo e del turismo in mountain bike in Marmilla, promosso dai consorzi di Comuni Due Giare e Sa Corona Arrubia.

Maggiori informazioni sul circuito sono disponibili nel sito www.mylandbikefestival.it