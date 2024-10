Importante iniziativa culturale promossa dall’Istituto di studi e ricerche Camillo Bellieni. Domenica 26 novembre è in programma un percorso di turismo identitario denominato “In sos logos de Angioy”.

Il programma prevede la partenza, con mezzi propri, da Sassari alle 9.30. La carovana farà sosta a Semestene dove avranno luogo le visite guidate alla Chiesa di San Nicola di Trullas (11.00) e al centro storico (12.00).

Subito dopo il pranzo al sacco (12.45), si partirà in direzione di Bonorva, precisamente a Rebeccu dove, oltre al borgo medievale, sarà possibile ammirare la fonte sacra di “Su Lumarzu”. Alle 16.00 si farà tappa al compendio Mariani per la dimostrazione del processo di caseificazione presso il museo. Il rientro è previsto per le 18.00.

Maggiori informazioni ai numeri 3662085483 (Giuseppina) o presso l’Is. Be. allo 079230268 (Maria Antonietta) dalle 10.00 alle 13.00.