Percorre la 131 contromano e si schianta frontalmente con un’auto che sopraggiungeva in quel momento. E’ accaduto intorno alle 19:30 al chilometro 171, nel territorio comunale di Cheremule, in prossimità dell’uscita per Torralba.

A causare l’incidente un 51enne di Thiesi. A bordo, invece, dell’altra auto una donna di Sassari, rimasta ferita, ma non dovrebbe essere grave, che viaggiava con i due figli di 10 e 12 anni.

Sul posto è intervenuta la Polizia stradale che ha effettuato l'accertamento etilometrico: l’uomo è risultato avere 2.13 grammi/litro di alcol nel sangue (limite consentito dalla legge 0,5).