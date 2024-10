In Sardegna

In giornate difficili come quelle vissute dalla Sardegna, la presenza della Protezione Civile su piattaforme come Facebook e Twitter avrebbe certamente consentito di limitare i danni, almeno in parte. E' li infatti, sui social network, che le notizie viaggiano alla velocità della luce. Il mondo ormai conosce, s'informa, scopre, condivide, pubblica, rende noto e annuncia sul web.