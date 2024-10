Carmine Lizza, geologo e responsabile Protezione civile di Anpas, punta il dito contro la scarsa coscienza civica, problema che riguarda non solo la politica ma anche tutti i cittadini italiani

Abbiamo interpellato Carmine Lizza, geologo e responsabile nazionale Anpas. L’associazione è in prima fila, coi suoi 1500 volontari, per fronteggiare l’emergenza alluvione in Sardegna. Al di là dei racconti a alto impatto emotivo, è fondamentale sentire l’opinione di uno studioso in materia sulle ragioni per cui il Ciclone si è abbattuto con tanta violenza sull’isola. La domanda più frequente che l’opinione pubblica si pone in questi giorni è questa: si poteva evitare questa sciagura con una campagna di comunicazione più accurata? Lizza risponde, a questa e a altre domande, nelle righe seguenti.

Perché Cleopatra si è scatenata così violentemente?