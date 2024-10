E' di oggi la notizia che l'epidemiologo Giovanni Sotgiu, componente del Comitato tecnico scientifico della Regione sarda, ha abbandonato l'équipe in seguito alla polemica scoppiata attorno al caso discoteche.

Ma già da settimane, due dei quattro membri del Cts erano scomparsi dai radar. Pareva chiaro che il genetista Francesco Cucca e il virologo Roberto Cappuccinelli avessero abbandonato la squadra, ma non vi era stata alcuna comunicazione ufficiale in merito. Proprio ieri, prima delle dimissioni di Sotgiu, abbiamo chiesto delucidazioni all'infettivologo Stefano Vella (VEDI SU), che a oggi rimane l'unico consulente di Solinas per quanto riguarda l'emergenza sanitaria.

-

L'INTERVISTA COMPLETA A STEFANO VELLA