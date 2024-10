Le Fiamme Gialle di Cagliari, Sarroch e Sanluri hanno individuato 8 soggetti che hanno indebitamente usufruito di sovvenzioni statali nel settori sanitario e scolastico. È questo l’esito di un’azione a tutela della spesa pubblica portata avanti dai finanzieri, orientata al controllo delle agevolazioni previste per coloro che versano in condizioni di difficoltà economica e per i quali sono previste delle provvidenze pubbliche di sostegno.

L’esito delle verifiche tra quanto dichiarato riguardo la consistenza reddituale e quanto censito dalle banche dati in uso al Corpo, ha portato all’individuazione di 8 soggetti che avevano falsamente attestato una situazione reddituale inferiore al reale, potendo così beneficiare degli aiuti pubblici.

Nello specifico, a Cagliari e a Sanluri, in due distinte circostanze, i finanzieri hanno constatato come le autocertificazioni presentate per l’ottenimento di borse di studio non erano corrispondenti alla reale posizione reddituale e patrimoniale dei richiedenti. La somma, indebitamente percepita, è stata quantificata in 2mila 451 euro. Per i soggetti che è scattata una sanzione pari, nel massimo, al triplo del beneficio conseguito.

Inoltre, in altri 6 interventi tra Cagliari, Quartu S. Elena, Monserrato, Sarroch e Capoterra, hanno rilevato come coloro i quali avevano presentato la documentazione per ottenere l’esenzione dal pagamento del ticket sanitario, in realtà versavano in una situazione economica non rientrante nei parametri per cui è prevista la concessione del beneficio pubblico. l’importo indebitamente percepito è stato, in questo caso, di 1.720 euro. Le persone controllate dovranno pagare una sanzione compresa tra i 5mila 164 euro e i 25mila 822 euro.