"Ti chiedo scusa perché ti ho fatto male". Sono le parole di Serena Enardu entrata nella casa del Grande Fratello Vip per riallacciare i rapporti con il suo Pago dopo la rottura avvenuta qualche mese fa a Temptation Island.

L'ex tronista sarda e il cantante di Quartu si sono incontrati a sorpresa nella casa più spiata d'Italia confrontandosi fra abbracci e silenzi carichi di emozione.

"Serena è stata la donna che ho amato di più in assoluto, e lo sa benissimo, lo sanno tutti: ho proprio perso la testa per lei", aveva dichiarato Pago in confessionale.

Il conduttore Alfonso Signorini aveva affidato al pubblico la possibilità di decidere se i due potessero trascorrere una settimana insieme all'interno della casa. Il televoto è stato inclemente: il 51% degli spettatori ha stabilito che per la Enardu si chiudessero le porte di Cinecittà.

Ci sarà tempo dopo, a telecamere spente, perché la coppia si chiarisca definitivamente.