“Ieri ho assicurato, tramite una telefonata, il nostro massimo impegno per Paolo Palumbo e la sua famiglia, per portare la sua battaglia in Parlamento e sensibilizzare ogni forza politica ed il Governo sulla sua sacrosanta richiesta, a partire dalla Commissione Sanità con i colleghi Bellucci e Gemmato - dichiara Salvatore Deidda, deputato di Fratelli d’Italia.

“Paolo è un ragazzo malato di Sla” racconta il deputato, “in sciopero della fame da più di una settimana per sensibilizzare su una nuova terapia per il trattamento della Sla”.

Paolo aveva chiesto l'intervento di Giorgia Meloni, come dei massimi esponenti di Governo e politici. Questa mattina il Presidente di Fdi ha risposto all’appello di Paolo, tramite i suoi social network, rilanciando il messaggio di Paolo.

"Spendete pochi minuti per ascoltare l’appello di Paolo Palumbo, ragazzo malato di Sla, in sciopero della fame da più di una settimana per sensibilizzare su una nuova terapia per il trattamento della Sla. Il Governo non rimanga indifferente alle parole di questo giovane e finanzi la sperimentazione in Italia. Sosteniamo Paolo nella sua battaglia".