Questa mattina il Consiglio regionale ha approvato l’emendamento riguardante i finanziamenti per il Dipartimento di Architettura di Alghero: “L’Ateneo di Sassari provvede a destinare una quota non inferiore a euro 300.000 annui delle risorse allo stesso assegnate a valere sul fondo “Interventi regionali per l’Università” per il funzionamento del proprio dipartimento di Architettura con sede nel Comune di Alghero per la posizione di eccellenza raggiunta nelle classifiche nazionali.”

"Su Architettura – commenta il sindaco di Alghero Mario Bruno - si poteva fare di più, con più coraggio. Ora la Giunta Regionale deve dare continuità ai finanziamenti nella convenzione Università-Regione. Non è giusto che sia solo l'Ateneo a farsi carico di Architettura, anche se lo slittamento di Olbia nel fondo dell'università diffusa ha liberato risorse per l'Ateneo. Non posso non rimarcare che ancora una volta si è agito in emergenza. Non è stata riconosciuta l'oggettiva difficoltà di Architettura ad Alghero come sede decentrata, unico dipartimento a non essere nella sede di Ateneo. Si è ribadita la centralità della sede ad Alghero e l'eccellenza dei risultati. È già tanto viste le condizioni di partenza, ma si poteva osare di più. Sono stati determinanti gli studenti, ma anche la caparbietà di tanti, tra i quali i consiglieri del territorio, con Luigi Lotto primo firmatario dell'emendamento. A tutti va il mio grazie, ma bisogna lottare ancora".