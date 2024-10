Si terrà venerdì 28 febbraio dalle ore 18 nella Sala conferenze dell’Istituto Salesiano don Bosco in via Sant’Ignazio a Cagliari, la serata culturale dedicata alle vittime e ai superstiti dei bombardamenti sulla Cagliari del 1943, al tempo della seconda guerra mondiale.

In scena i documentari di Sergio Orani e di Marcello Polastri sulla Cagliari dei rifugi di guerra e dei palazzi devastati dalle bombe a frammentazione sganciate dagli aerei nemici il 17, il 26, il 28 febbraio ed il 13 maggio 1943.

Verrà illustrata la storia come non mai, anche con dei video inediti. In sala anche molti superstiti di guerra invitati dagli organizzatori della serata con accesso libero e gratuito. Una iniziativa fortemente voluta dall'organizzazione di volontariato Gruppo cavità cagliaritane con Sardegna Sotterranea.

Introduce la serata Bruno Casanova, presidente dell'Associazione, interverrà il documentarista Sergio Orani, Marcello Polastri, tanti superstiti di guerra, mentre Paola Piroddi, assessore alla Cultura, porterà i saluti e gli auspici del Comune di Cagliari per "non dimenticare, per tramandare".

Il sabato pomeriggio seguente la visita guidata nei rifugi di guerra e la domenica seguente, il 1 marzo, una escursione mattutina nelle batterie di guerra e nei bunker sotterranei. Info-line 388 9806351.