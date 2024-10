La Sardegna è tra le mete predilette dai single per le vacanze. Assieme alla Sicilia e la Puglia, l'Isola è in cima alle loro preferenze.

Lo rivela un'indagine realizzata da SpeedVacanze.it, portale specializzato nell'organizzazione di viaggi per single. Dai dati emerge che quest'estate 7 milioni di single partono per una vacanza di almeno una settimana, con una spesa media pro capite di 980 euro.

Una fetta di mercato considerevole del settore turistico. Inoltre per prenotarsi la vacanza prediligono Internet. E per la crociera puntano ai Paesi del Mediterraneo. "I turisti scelgono la Sardegna perché con le sue acque cristalline è uno dei posti più belli d'Italia, ricco di attrattive ma anche di tradizione, di cultura e di una produzione eno-gastronomica di eccellenza.

Insomma il posto ideale in cui trascorrere un periodo di ferie alla scoperta di luoghi meravigliosi", afferma Giuseppe Gambardella, fondatore di SpeedVacanze.it e di SpeedDate.it, portale quest'ultimo che offre ai single il modo più veloce e divertente per incontrare nuove potenziali amicizie.

Ma a fare crescere la domanda di vacanze in Sardegna è anche la paura di viaggiare verso i Paesi del Nord Africa - spiega Gambardella - e non solo, perché anche altri Paesi, come ad esempio la Grecia, stanno registrando un calo di prenotazioni poiché l'instabilità politica genera spesso una pressione psicologica per cui molti italiani preferiscono trascorrere le loro vacanze proprio in Sardegna, dove peraltro oggi si trovano soluzioni a prezzi molto più competitivi rispetto al passato".