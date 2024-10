La Sogeaal, società che gestisce l'aeroporto internazionale "Riviera del corallo" di Alghero, potrebbe essere sanzionata con la revoca della concessione aeroportuale per via della mancata pubblicazione del bilancio 2014 entro i termini di legge.

Dopo i reiterati solleciti che l'Enac ha rivolto agli amministratori della società di proprietà della Regione, sono stati interessati anche i competenti uffici romani, il cui ultimatum rivolto alla Sogeaal scade a metà febbraio.

Come spiega il direttore regionale dell'Enac, Marco Di Giugno, "del bilancio Sogeaal 2014 sappiamo solo che è stato approvato, ma non ne conosciamo il contenuto".

L'Enac ne ha chiesto conto l'ultima volta a metà gennaio: "se entro un mese da quel sollecito non succederà nulla, si avvieranno le procedure sanzionatorie", dice ancora Di Giugno. Non esistendo sanzioni intermedie, il pericolo di una revoca della concessione è fondato e molto concreto. "Ancora non esiste un atto formale", precisa ancora il direttore Enac della Sardegna. Ma il rischio dell'ennesimo colpo per il sistema del trasporto aereo del Nord Ovest Sardegna è dietro l'angolo.