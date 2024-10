Per la prima volta in Sardegna la teca con l'auto scorta di Giovanni Falcone, la Croma blindata, sulla quale viaggiava il giudice palermitano insieme a sua moglie, Francesca Morvillo, nel giorno della strage di Capaci.

I resti dell'auto, che ha il nome in codice della scorta, ovvero Quarto Savona Quindici, per ricordare gli agenti rimasti uccisi nell'attentato - Antonio Montinaro, Rocco Di Cillo e Vito Schifani - verrà esposta per tre giorni in tre diverse città sarde: Cagliari, Sassari e Oristano.

L'iniziativa si inserisce nell'ambito del progetto "Dal Sangue versato al Sangue Donato" che vede in campo per sensibilizzare giovani e cittadini alla legalità e alla cultura della donazione di sangue DonatoriNati Polizia di Stato e Vigili del Fuoco.

Nel capoluogo la teca è stata esposta nella giornata di oggi in piazza del Carmine. A Sassari, invece, verrà esposta domani, 30 ottobre, in Piazza d’Italia, dove per l’occasione in collaborazione con l’Avis Provinciale si terrà una iniziativa rivolta alla donazione di sangue con autoemoteca a partire dalle 8, con la partecipazione anche del Nucleo Artificieri, il team di Cinofili della Polizia di Stato e verrà esposta una Alfetta della Polizia di Stato degli anni Settanta. Alle 10.30 l’iniziativa proseguirà al Teatro Verdi con la presenza degli studenti delle scuole superiori, di tre relatori e la testimonianza di Tina Montinaro, vedova del capo scorta scomparso a Capaci. Il 31 ottobre, infine, appuntamento a Oristano.