Per la prima volta Cagliari ospiterà dei veri e propri mercatini di Natale.

Il Comune ha pubblicato due distinti bandi pubblici per l'assegnazione delle concessioni temporanee, per il triennio 2016 – 2017 – 2018, del suolo pubblico nel corso Vittorio Emanuele II e in piazza Del Carmine, per la manifestazione tematica denominata “Mercatino di Natale”. In entrambi i casi, gli interessati devono presentare domanda entro lunedì 14 novembre 2016.

Non saranno ammessi coloro che abbiano debiti pendenti con l'Amministrazione comunale, in particolare per mancato pagamento della COSAP. La prescrizione si estende anche ai singoli operatori.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito del Comune al seguente link:

http://www.comune.cagliari.it/portale/attivitaproduttive/at02_notizie_dett;jsessionid=A1FBDF2C41976BE0ACA405FAC84BA807?contentId=NWS161802