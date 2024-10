Per la Giornata Mondiale di consapevolezza sull’Autismo, prevista per domani, il Palazzo Civico di via Roma si colorerà di blu.

Il monumento prescelto dall’amministrazione comunale di Cagliari verrà, infatti, illuminato da una luce blu per tutto il giorno.

L'iniziativa, nata sotto la spinta delle Nazioni Unite, è stata promossa a Cagliari dall'Associazione “Diversamente Onlus”, con l’intento di sensibilizzare i cittadini sul disturbo del comportamento.