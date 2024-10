I bambini al centro dei festeggiamenti in onore di San Giovanni Battista. A Ovodda saranno proprio i ballerini dei Gruppi mini folk provenienti da Buddusò, Nuoro, Oristano, San Pantaleo e Silanus, accolti dai padroni di casa del gruppo “Oleri”, ad animare la serata di sabato 24 giugno.

Alle 18 è prevista la Santa Messa nella chiesa di San Giorgio Martire. Al termine della celebrazione partirà la processione accompagnata dai gruppi mini folk, dai fucilieri e dai cavalieri di Ovodda.

Alle 19, in Piazza Gennargentu, si terrà l’invito offerto dall’Associazione Culturale Gruppo Folk “Oleri”, organizzatrice dell’evento per il settimo anno consecutivo, in collaborazione con il Comitato Sa ′e Zunia e il Comune di Ovodda.

Alle 21:30, sempre in Piazza Gennargentu, spazio ai balli e suoni della tradizione con i gruppi mini folk “Oleri” e “Orohole” di Ovodda,? Amici del Folklore di Nuoro, Graziano Picoi di Buddusò,? Is Currulleris de su brugu di Oristano, Accademia tradizioni popolari di San Pantaleo e Tradiziones Populares di Silanus.

Accompagneranno i gruppi i suonatori Alessandro Logias, Antonio Marongiu, Carlo Pira, Davide Caggiu, Giovanni Mariane e Daniele Murru.

La serata sarà presentata da Roberto Tangianu.