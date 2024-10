Successo a Bruxelles per il marchio sardo leader in Sardegna. Birra Ichnusa e Ichnusa Cruda ricevono la prestigiosa certificazione del Superior Taste Award.

Un nuovo riconoscimento internazionale per la bionda prodotta nello stabilimento di Assemini e per i mastri birrai promossi dall'International Taste & Quality Institute (iTQi).

La giuria ha certificato l'eccellenza dei due prodotti e ha assegnato un punteggio di due stelle.

La certificazione viene assegnata solo ai prodotti valutati come "ottimi" che hanno raggiunto un punteggio compreso tra l'80 e il 90 per cento. La classica birra Ichnusa è una lager equilibrata dal gusto piacevolmente amaro, dorata nel colore e limpida nell'aspetto. Ichnusa Cruda, una birra lager creata nel 2012 in occasione del 100/o Anniversario del brand, rappresenta un'esperienza sensoriale unica.

Questi ultimi importanti riconoscimenti vanno ad arricchire il palmares ottenuto dal brand in questi anni nelle più prestigiose competizioni internazionali, tra cui la Silver Medal al World Beer Championship di Chicago e i recenti riconoscimenti (medaglia d'oro per Ichnusa Cruda e Certificato di Eccellenza per Ichnusa) ottenuti al Brussels Beer Challenge 2015 di Anversa.