Riduzione della Tari a Borore per quanti adotteranno un cane e per i locali che rinunceranno alle slot machines.

Con delibera del consiglio comunale n.10 del 31/03/2017, sono state introdotte alcune riduzioni sulla TARI spettanti ai locali pubblici (bar), in base alla loro adesione al programma, promosso dall'amministrazione comunale, di contrasto alla ludopatia e ai privati cittadini che parteciperanno al programma di lotta al randagismo.

Per quanto riguarda le agevolazioni spettanti ai bar, sono state individuate due fasce diverse d'intervento: riduzione nella misura del 70%, per i bar che cessano di detenere le slot-machine ed altri dispositivi per il gioco d'azzardo; il tributo e' ridotto nella misura del 30%, per i bar che si impegnano a non installare le slot-machine ed altri dispositivi per il gioco d'azzardo per almeno tre anni.