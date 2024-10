Si è barricato in casa e a minacciato di darsi fuoco per evitare lo sfratto. È accaduto questa mattina in un'abitazione in via De Gioannis a Cagliari. Protagonista un uomo di sessant'anni, che vive con la moglie e il figlio.

Nella prima mattinata l'ufficiale giudiziario, accompagnato dalle forze dell'ordine, si è presentato in via De Gioannis per lo sfratto dovuto a morosità. In casa in quel momento c'era solo il 60enne.

L'uomo ha rifiutato di lasciare l'appartamento e si è barricato all'interno, legandosi con una catena a una parete. Poi ha preso un accendino e del liquido infiammabile, minacciando di darsi fuoco. Sul posto sono arrivati gli agenti della Squadra volante, con il dirigente Massimo Imbimbo, i vigili del fuoco e il 118.

Dopo una trattativa durata una trentina di minuti il sessantenne ha desistito, è stato visitato dal 118 e sta bene. Lo sfratto esecutivo è stato rinviato a maggio.