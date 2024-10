Probabilmente per integrare una magra pensione, un uomo di 73 anni si è dato all’illecita attività di spaccio a Pula, dove nel pomeriggio di ieri, 14 gennaio, è stato arrestato dai Carabinieri per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti

Dopo un prolungato servizio di osservazione da posizione defilata con i binocoli, i militari della locale stazione hanno prima fermato per strada il 73enne, poi condotto presso la propria abitazione dove i Carabinieri hanno eseguito una perquisizione.

A conclusione dell'attività, sono stati rinvenuti 7 bustine in cellophane termosaldato, contenenti cocaina per un peso complessivo di 2 grammi, 9 bustine in plastica contenenti hashish per un peso complessivo di 6,2 grammi, una busta contenente marijuana per un peso complessivo di 17,5 grammi. Scoperti anche un bilancino elettronico di precisione e materiale vario per il confezionamento dello stupefacente in dosi, 5.360 euro circa in banconote di vario taglio, probabile provento dell'attività di spaccio.

Al termine della redazione dei verbali descrittivi di quanto accaduto i militari dell'Arma, in accordo con la Procura della Repubblica, hanno sottoposto l'anziano agli arresti domiciliari in attesa del giudizio con rito direttissimo, previsto per la mattinata odierna presso il Tribunale di Cagliari.