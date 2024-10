Brutta avventura per un pensionato di Sardara, Giampaolo Mandis, e per la moglie. La coppia si era recata a Senorbì per distribuire dei volantini pubblicitari quando, al termine del lavoro, l'uomo si è appartato in una stradina sterrata per espletare i suoi bisogni.

Una volta terminato, mentre raggiungeva la moglie, è stato avvicinato da un ragazzo che gli ha rivolto insulti e minacce. Il giovane è poi tornato in compagnia di un uomo e armato di bastone. Ha aggredito così il pensionato colpendo più volte lui e la moglie che tentava di difenderlo.

I due sono poi stati soccorsi e accompagnati all'ospedale dove sono stati prescritti cinque giorni di cure per trauma cranico all'uomo, e 30 giorni di cure per fratture alle costole alla donna.

I carabinieri di Senorbì stanno indagando per risalire al nome dei responsabili dell'aggressione.