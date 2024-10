Alle 23.45 circa la notizia ufficiale: non vi è alcun dubbio, per gli investigatori del Ris l’anziano pensionato è morto almeno due giorni fa durante un tentativo di rapina, all’interno del suo appartamento, finito però in tragedia.

Questa sera infatti i Vigili del Fuoco sono dovuti entrare dalla finestra posta al primo piano di piazza Valsassina, a Is Mirrionis, facendo una macabra scoperta: l’uomo era riverso per terra in una pozza di sangue, con evidenti segni di ferite sul volto e alla testa. Ad avvisare il 115 sono stati alcuni vicini preoccupati perchè da giorni non vedevano Adolfo Musini, ben stimato è conosciuto nel rione: in serata l'orribile scena, rivelatasi poi in seguito agli accertamenti degli investigatori, quella di un omicidio.

Sul luogo del delitto c’erano i Carabinieri della Radiomobile, del Nucleo Investigativo e del Ris, assieme al pm dottor Guido Pani della Procura e il medico legale, Roberto Demontis. Nella zona già da diverso tempo si sono verificati diversi tentativi di furto nelle abitazioni, quest’ultimo episodio di oggi purtroppo è sfociato nel sangue. In queste ore i Carabinieri stanno interrogando diverse persone, tra cui ci sarebbe già un sospettato.