Ha avvicinato una ragazza di 21 anni con una scusa, poi l'ha aggredita e palpeggiata in diverse parti del corpo. Un pensionato cagliaritano di 77 anni è stato denunciato dai carabinieri per violenza sessuale. L'episodio è avvenuto ieri pomeriggio intorno alle 16 nella spiaggia di Calamosca.

La 21enne, una studentessa residente nell'hinterland, si trovava in spiaggia, quando è stata avvicinata dall'anziano. L'uomo dopo aver parlato con lei l'ha aggredita e l'ha palpeggiata ripetutamente. La ragazza ha reagito mettendolo in fuga.

Sul posto è subito arrivata una pattuglia dei carabinieri della Stazione di San Bartolomeo, che già si trovava in zona per verificare una segnalazione relativa ad un'auto con a bordo dei guardoni. Raccolta la descrizione, i militari si sono messi alla ricerca dell'anziano e lo hanno rintracciato in spiaggia, denunciandolo.