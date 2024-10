Un pensionato di 65 anni, di Olbia, è morto nell'ospedale Giovanni Paolo II per uno choc settico che ha portato al suo decesso in poche ore.

Fra le ipotesi anche quella, non confermata, di una meningite fulminante. La Asl di Olbia ha reso noto che sono in corso accertamenti di laboratorio e di emocultura per stabilire la natura del germe che ha portato al decesso dell'uomo.

La certezza sulle cause verrà solo dall'esito degli esami ancora in corso.