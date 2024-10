Sarebbe stato colpito da un'ischemia cerebrale il pensionato Antonio Steri, 71 anni, di Villacidro, appassionato cercatore di funghi che ieri mattina, in una zona impervia e coperta da fitta boscaglia sui monti intorno al paese, ha accusato un malore e per soccorrerlo è entrata in azione un'autentica task force: uomini a terra e due elicotteri.

Steri è stato poi ricoverato nell'ospedale Brotzu di Cagliari.

Un aspetto della vicenda non è però chiaro, perché accanto all’uomo è stato ritrovato morto il suo cane che il padrone avrebbe fatto di tutto per rianimare. Il sospetto è che sia stato avvelenato, forse da polpette posizionate per fare dei torti. Steri, infatti, avrebbe chiamato il genero dicendo "mi hanno avvelenato".