Si chiama Emilio Serpi e ha 93 anni il pensionato di Oristano investito ieripomeriggio sulle strisce pedonali in via Cagliari, a Oristano.

Nell'incidente l'anziano ha riportato gravi lesioni per le quali ora è ricoverato in rianimazione all'ospedale San Martino. Nel frattempo la Polizia locale ha disposto il sequestro della Fiat Punto che ha investito il pensionato.

Al volante dell'auto c'era l'assessore comunale ai Lavori pubblici Efisio Sanna, che proveniva da via sant'Antonio e si è immesso in via Cagliari in direzione piazza Manno proprio mentre l'anziano attraversava la strada con il suo cagnolino.