Una pensionata di 88 anni di Villacidro è stata trasportata in ospedale a San Gavino con ustioni di terzo grado in varie parti del corpo.

La donna nel pomeriggio è stata poi trasferita con un elicottero nel Centro ustionati di Sassari dove è ricoverata in gravi condizioni. Secondo quanto si è appreso, per cause non ancora accertate poco prima delle 13 è finita nel camino della sua abitazione, a Villacidro, forse mentre tentava di alimentare il fuoco per riscaldarsi in questa fredda giornata.

In pochi istanti parte dei vestiti sono stati avvolti dalle fiamme. È scattato l'allarme e sul posto è arrivata un'ambulanza del 118 che ha trasportato l'anziana in ospedale.