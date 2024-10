L’invito è arrivato, forte e chiaro, dall’Ogliastra a Piero Pelù che ha risposto con entusiasmo al nonnino di Perdasdefogu che lo aveva esortato ad andare a trovarlo.

Pelù, infatti, negli scorsi giorni ha definito Perdasdefogu “una merda” come Fukushima e Chernobyl per quanto riguarda il problema dell’inquinamento dovuto alla presenza del poligono sperimentale di addestramento interforze del Salto di Quirra. Una definizione che ha suscitato polemiche e proteste da parte dell’opinione pubblica isolana. Così, Vittorio Palmas, 104 anni, ha invitato l’artista a recarsi in Ogliastra per visitarlo.

“Zio Vittorio, 104enne di Perdasdefogu – ha scritto Pelù sulla sua pagina Facebook – grazie per l’invito a pranzo e che accetto e asseconderò appena possibile con il cuore pieno di onore e gioia!”.