L'uomo arrestato in Sardegna nell'ambito dell'inchiesta sulla pedopornografia on line condotta dalla Procura di Bari in varie regioni italiane è un 46enne originario di Torino ma residente a San Teodoro.

Nei giorni scorsi, gli agenti della Polizia postale di Sassari, su decreto della Procura pugliese, hanno perquisito la sua abitazione e avrebbero trovando nei suoi supporti digitali (pc, smartphone e dischi fissi) migliaia di foto e video con neonati e bambini sotto i dieci anni vittime di violenze sessuali. L'uomo è stato arrestato in flagranza di reato e condotto in carcere.

L'inchiesta ha portato all'arresto di un altro uomo, un 27enne della provincia di Frosinone, e all'iscrizione nel registro degli indagati di altre 13 persone, tutte oggetto di perquisizione domiciliare, nelle province di Barletta-Andria-Trani, Caserta, Como, Cuneo, Palermo, Reggio Emilia, Roma e Viterbo. Secondo i riscontri degli inquirenti, gli indagati vendevano e acquistavano materiale pedopornografico su gruppi chiusi di una piattaforma digitale di messaggistica.