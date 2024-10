Incidente stradale, nella centralissima via Roma, dove una Panda, guidata da un neo patentato di 19 anni, residente a Cagliari, nel percorrere la strada in direzione piazza Amendola, all’altezza delle strisce pedonali al civico 65, ha investito due persone: i pedoni, marito e moglie 50enni, sono stati letteralmente sbalzati sull’asfalto per diversi metri.

Sono stati immediatamente soccorsi dal 118 e trasportati al pronto soccorso dell'ospedale Brotzu e al Santissima Trinità, entrambi con assegnato codice rosso. Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi di legge e per comprendere la dinamica dell’episodio.