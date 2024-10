Incidente stradale in tarda mattinata nel viale Buoncammino. Una Vw Polo, condotta da un 70enne cagliaritano nel percorrere il viale Buoncammino in direzione piazza D’armi, all'altezza della fermata bus Ctm, ha travolto un pedone 55enne di Cagliari che attraversava fuori dalle strisce pedonali.

Sul posto è intervenuta l’ambulanza del 118 soccorrendo il pedone che è stato trasportato con assegnato codice giallo al ps dell’ospedale Santissima Trinità, a Is Mirrionis. Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi del caso.

Ancora un sinistro nella via Castiglione. Poco dopo la mezzanotte, una Fiat Panda guidata da un tunisino di 32 anni residente in città ha investito un pedone 53enne di nazionalità ucraina che attraversava la strada non utilizzando le strisce pedonali distanti all'incirca 50 metri.

Il pedone è stato soccorso da un'ambulanza del 118 e trasportato al pronto soccorso con assegnato codice giallo , anche in questo caso, sul luogo dell’incidente, gli agenti della Polizia Municipale per i rilievi di legge.