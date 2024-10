Incidente stradale in tarda mattinata in via Dante a Cagliari. Uno scooter condotto da un 27 enne procedeva in direzione via Giovanni XXIII quando ha investito un pedone di circa 45 anni residente nell'hinterland, che attraversava la strada distante dalle strisce pedonali.

Dopo l'arrivo dell'ambulanza, che ha soccorso il pedone, il conducente dello scooter si sarebbe allontanato prima dell'arrivo della Polizia Locale. Gli agenti, raccolte le prime informazioni e testimonianze, sono riusciti a risalire in breve tempo al conducente risultato un giovane cagliaritano sprovvisto di patente, ma non sono riusciti a rintracciarlo nella propria abitazione. Nel pomeriggio, però, il proprietario dello scooter ha contattato la centrale operativa della Polizia Locale. Sono in corso le indagini e verranno applicate le sanzioni previste dalla norma.

Il pedone è stato soccorso e trasportato da un'ambulanza del 118 al pronto soccroso dell'ospedale Brotzu con assegnato codice giallo.