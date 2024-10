E’ stato trasportato all’ospedale Santissima Trinità di Cagliari in codice giallo il pedone travolto questo pomeriggio dalla Fiat Punto condotta da un 78enne mentre attraversava la strada all’incrocio tra via Boiardo e Via Tommaso. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi.

La Polizia municipale ha avviate le indagini del caso.