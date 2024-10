Disavventura per un 45enne questa mattina a Sennori, L'uomo è finito in ospedale dopo essere stato travolto da un’auto mentre attraversava la strada.

Il pedone stava attraversando la carreggiata quando è stato centrato da un'auto riportando un trauma cranico e alcune contusioni negli arti inferiori dopo essere atterrato al suolo rovinosamente.

Sul posto il pronto intervento della medicalizzata del 118 che lo ha trasportato in codice rosso all’ospedale civile di Sassari dove ha ripreso conoscenza. Le sue condizioni sono gravi ma non sarebbe in pericolo di vita.