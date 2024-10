Ancora un pedone investito mentre attraversava sulle strisce pedonali nella bretella che da via Cadello conduce in via dei Valenzani. L'auto, una Fiat Panda guidata da un 40enne cagliaritano, investiva il pedone, un giovane maddalenino di 32 anni, residente in città.

Il pedone veniva soccorso da un'ambulanza del 118 e trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Brotzu con assegnato codice rosso per dinamica. Il conducente del veicolo, presente sul posto, sottoposto ad alcol test risultava negativo. E' spettato agli agenti della Polizia Municipale effettuare per i rilievi di legge.