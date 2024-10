E' stato investito da un'auto mentre attraversava le strisce pedonali in via Is Mirrionis, a Cagliari. Il pedone, finito a terra, è stato soccorso dal personale del 118.

Alla guida del mezzo, una Fiat, c'era una donna. Il malcapitato è stato trasferito a bordo di un'ambulanza al Santissima Trinità, con assegnato codice giallo.

Sul posto è intervenuta la Polizia locale per i rilievi di legge.