Investimento di pedone, in tarda serata, in via Peretti. Un autocarro Fiat strada condotto da un 59enne cagliaritano, mentre percorreva la via Peretti, con direzione via Stamira, all'altezza del civico 13, ha investito un pedone 57enne di Cagliari, intento ad attraversare sulle strisce pedonali che a causa dell' urto è caduto sull'asfalto.

Nella circostanza il conducente del veicolo è stato sottoposto all'accertamento del tasso alcolemico risultando positivo. La patente è stata immediatamente ritirata per la sua sospensione e il veicolo è stato posto sotto fermo giudiziario.

Sul posto interveniva un'ambulanza del 118 che ha soccorso il pedone e si occupava del trasporto al pronto soccorso dell'ospedale Brotzu, con assegnato codice giallo del pedone. I rilievi di legge sono stati effettuati dalla Polizia Municipale di Cagliari.